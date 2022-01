John Malkovich con Green pass scaduto: l'hotel Danieli lo respinge (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non ha potuto occupare la suite extralusso che gli era stata prenotata all’hotel Danieli di Venezia: John Malkovich si è visto negare il soggiorno nella struttura affacciata sul Bacino di San Marco perché il suo Green pass, come confermano fonti della produzione, era scaduto.L’attore e regista, riporta il Gazzettino, si trovava una settimana fa nella città lagunare per due giorni di riprese di Ripley, la nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Dopo lo ‘stop’ imposto dal Danieli, Malkovich è stato ospitato in una vicina residenza veneziana. Da quando la troupe è sbarcata in laguna viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non ha potuto occupare la suite extralusso che gli era stata prenotata all’di Venezia:si è visto negare il soggiorno nella struttura affacciata sul Bacino di San Marco perché il suo, come confermano fonti della produzione, era.L’attore e regista, riporta il Gazzettino, si trovava una settimana fa nella città lagunare per due giorni di riprese di Ripley, la nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Dopo lo ‘stop’ imposto dalè stato ospitato in una vicina residenza veneziana. Da quando la troupe è sbarcata in laguna viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due ...

