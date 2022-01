Isole Tonga: comunicazioni interrotte per almeno un altro mese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle Isole Tonga, devastate da un’eruzione e da uno tsunami. Il ministro degli Esteri della Nuova Zelanda dato oggi la notizia. Il disastro è cominciato sabato 15 gennaio 2022, quando il vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai erutta, dando vita a uno tsunami. Da quel momento ogni comunicazione con l’esterno è stata impossibile, e gli isolani sono bloccati da ormai quattro giorni. Il disastro di Tonga Le foto scattate dai satelliti circolano da subito sul web, facendo il giro del mondo. Nelle immagini notiamo le assenze: parti di arcipelago affiorate tra il 2014 e il 2015, infatti, sono scomparse, ingoiate dalle onde. E due Isole, che esistevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci vorràunper riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle, devastate da un’eruzione e da uno tsunami. Il ministro degli Esteri della Nuova Zelanda dato oggi la notizia. Il disastro è cominciato sabato 15 gennaio 2022, quando il vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai erutta, dando vita a uno tsunami. Da quel momento ogni comunicazione con l’esterno è stata impossibile, e gli isolani sono bloccati da ormai quattro giorni. Il disastro diLe foto scattate dai satelliti circolano da subito sul web, facendo il giro del mondo. Nelle immagini notiamo le assenze: parti di arcipelago affiorate tra il 2014 e il 2015, infatti, sono scomparse, ingoiate dalle onde. E due, che esistevano ...

