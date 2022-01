Focolaio Covid-19 al Venezia | match contro l’Inter a rischio rinvio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)di-19 al: è certa la presenza di alcuni positivi tra i tesserati. Massimo riserbo vige su quanti calciatori abbiano contratto il virus, quello che è noto è che a determinare la positività è uno screening basato sui tamponi rapidi che sono stati somministrati agli atleti. Il club, prima di rilasciare informazioni ufficiali, è in attesa di avere un quadro completo sul numero di coinvolti, con i risultati degli ultimi tamponi molecolari previsti per domani. Quattro invece i positivi che erano spuntati fuori prima dell’Empoli di domenica scorsa. Rimane ancora prematuro poter definire se la società potrà effettuare la trasferta di Milanola capolista Inter, prevista per sabato alle ore 18. Con le norme entrate in vigore oggi, se il 35% dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Sono così attualmente 11 i casi di positività, tra prima squadra e Primavera Questo il comunicato deIla società: 'Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la ...