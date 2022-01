E’ morto Gaspard Ulliel, attore francese aveva 37 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lutto nel cinema francese. L’attore Gaspard Ulliel – famoso tra l’altro per aver interpretato il giovane Hannibal Lecter in ‘Le origini del male’ e Yves Saint-Laurent nel film biografico diretto da Bertrand Bonello nel 2014 – è morto oggi, a soli 37 anni, vittima di un incidente sugli sci, avvenuto ieri intorno alle 16, a La Rosière, in Savoia. Lo ha annunciato Le Parisien. Si sarebbe scontrato con un altro sciatore al crocevia tra due piste. All’arrivo dei soccorsi sulle piste, l’attore era stato trovato privo di sensi. Trasportato in elicottero al centro ospedaliero di Grenoble poco dopo le 17 di ieri, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Poi oggi l’annuncio della morte. Sull’incidente è stata aperta un’indagine. Nato da una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lutto nel cinema. L’– famoso tra l’altro per aver interpretato il giovane Hbal Lecter in ‘Le origini del male’ e Yves Saint-Laurent nel film biografico diretto da Bertrand Bonello nel 2014 – èoggi, a soli 37, vittima di un incidente sugli sci, avvenuto ieri intorno alle 16, a La Rosière, in Savoia. Lo ha annunciato Le Parisien. Si sarebbe scontrato con un altro sciatore al crocevia tra due piste. All’arrivo dei soccorsi sulle piste, l’era stato trovato privo di sensi. Trasportato in elicottero al centro ospedaliero di Grenoble poco dopo le 17 di ieri, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Poi oggi l’annuncio della morte. Sull’incidente è stata aperta un’indagine. Nato da una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - ilpost : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel - SkyTG24 : È morto l’attore francese #GaspardUlliel, fatale un incidente in sci. Aveva 37 anni. - itsdave_wh : RT @ilpost: È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel - DavideRTramonta : RT @SkyTG24: È morto l’attore francese Gaspard Ulliel, fatale l’incidente in sci. Aveva 37 anni -