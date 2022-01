Dwayne Johnson mostra il suo scheletro di T-Rex (FOTO e VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dwayne Johnson ha mostrato il suo scheletro di T-Rex durante un diretta televisiva ed è stato poi costretto a chiarire alcuni punti relativi alle origini del teschio su Instagram. Dwayne Johnson è stato recentemente intervistato da Peyton ed Eli Manning per Manningcast di ESPN e molti spettatori, vedendo il VIDEO, hanno iniziato a ipotizzare che lo scheletro di T-Rex alle sue spalle fosse Stan, il celebre T-Rex che è stato acquistato per 31,8 milioni da un acquirente sconosciuto per poi scomparire nell'etere. Lo scheletro in questione è proprio Stan, secondo quanto rivelato da lo stesso Johnson sul proprio profilo Instagram anche se, ovviamente, non si tratta del famigerato scheletro venduto per 31,8 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)hato il suodi T-Rex durante un diretta televisiva ed è stato poi costretto a chiarire alcuni punti relativi alle origini del teschio su Instagram.è stato recentemente intervistato da Peyton ed Eli Manning per Manningcast di ESPN e molti spettatori, vedendo il, hanno iniziato a ipotizzare che lodi T-Rex alle sue spalle fosse Stan, il celebre T-Rex che è stato acquistato per 31,8 milioni da un acquirente sconosciuto per poi scomparire nell'etere. Loin questione è proprio Stan, secondo quanto rivelato da lo stessosul proprio profilo Instagram anche se, ovviamente, non si tratta del famigeratovenduto per 31,8 ...

