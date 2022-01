Charlene di Monaco in clinica | “ipotesi Sindrome di Rebecca”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)disi trova in unaprivata presso Zurigo in Svizzera dallo scorso novembre. Secondo alcune indiscrezioni la Principessa soffrirebbe della cosiddettadi, una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso del proprio partner. Il Palazzo però non si è ancora pronunciato in merito.di, perché ladiSecondo quanto riportano i magazine Schlager e LC News,dinon riesca ad uscire dal suo stato di profonda debilitazione non solo a causa della grave infezione che l’ha colpita lo scorso maggio a naso, gola e orecchie, ma anche per Alberto die il suo passato amoroso, che tanto passato ...

dinon torna da mesi nel Principato. Prima l'infezione in Sudafrica, ora il ricovero in clinica… eccezion fatta per un'apparizione a novembre a palazzo, di lei non si hanno più ...Queste le emozioni vissute nel principato nelle ultime settimane tra le condizioni di salute didie il suo rapporto sempre più in bilico con il marito Alberto. Dopo essersi ...Charlene di Monaco è ancora debilitata in clinica. E la gelosia per le ex ingombranti di Alberto non l’aiuta a riprendersi.Charlene di Monaco, clamorosa svolta: lo ha deciso il principe Alberto. La situazione nel Principato sta prendendo pieghe sempre peggiori ...