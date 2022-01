Australian Open 2022, Martina Trevisan si arrende a Paula Badosa nel secondo turno a Melbourne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto come da copione. Martina Trevisan (n.111 WTA) deve arrendersi alla spagnola Paula Badosa (n.6 del mondo) nel match valido per il secondo turno degli Australian Open 2022. Sul cemento di Melbourne la corsa della nostra portacolori si è arrestata al cospetto di una giocatrice più forte che ha messo in mostra un tennis migliore sotto ogni profilo. Il 6-0 6-3 in 1 ora e 13 minuti parla chiaro. Sarà quindi la testa di serie n.8 ad accedere al terzo turno dove ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra la connazionale Sara Sorribes Tormo (n.35 del mondo) e l’ucraina Marta Kostyuk (n.66 del ranking). PRIMO SET – L’impatto nel primo parziale è purtroppo devastante per la mancina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutto come da copione.(n.111 WTA) deversi alla spagnola(n.6 del mondo) nel match valido per ildegli. Sul cemento dila corsa della nostra portacolori si è arrestata al cospetto di una giocatrice più forte che ha messo in mostra un tennis migliore sotto ogni profilo. Il 6-0 6-3 in 1 ora e 13 minuti parla chiaro. Sarà quindi la testa di serie n.8 ad accedere al terzodove ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra la connazionale Sara Sorribes Tormo (n.35 del mondo) e l’ucraina Marta Kostyuk (n.66 del ranking). PRIMO SET – L’impatto nel primo parziale è purtroppo devastante per la mancina ...

