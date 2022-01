Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/01/22 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ok, confesso, oggi mi sono divertita. Le puntate di Uomini e Donne godibili sono ormai una goccia nell’oceano della noia più totale, ma quando arrivano, mi ci fiondo sopra come un cane affamato. Raga vi giuro ho riso senza sosta per ogni cosa, per Biagio Di Maro che chatta con Jo SquillA, per Gianny Sperty in preda a orgasmi multipli per aver potuto, dopo troppo tempo dall’ultima volta, spulciare il cellulare di qualcuno, per il re del latticino che pensa che qualcuno potrebbe mai cagars*lo per andare al Gf Vip o all’Isola, per la tizia sarda che rivela a Marika Geraci che il tizio con cui sta uscendo sparlava di lei e diceva che cammina ‘come una paPPPPera‘, per Armando Incarnato terrorizzato all’idea che qualcuno possa ‘sporcare la sua persona agli occhi di Maria‘. Ma vi prego, ma sono una manica di sciroccati dissociati dal reale, io non posso non ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) Ok, confesso, oggi mi sono divertita. Le puntate digodibili sono ormai una goccia nell’oceano della noia più totale, ma quando arrivano, mi ci fiondo sopra come un cane affamato. Raga vi giuro ho riso senza sosta per ogni cosa, per Biagio Di Maro che chatta con Jo SquillA, per Gianny Sperty in preda a orgasmi multipli per aver potuto, dopo troppo tempo dall’ultima volta, spulciare il cellulare di qualcuno, per il re del latticino che pensa che qualcuno potrebbe mai cagars*lo per andare al Gf Vip o all’Isola, per la tizia sarda che rivela a Marika Geraci che il tizio con cui sta uscendo sparlava di lei e diceva che cammina ‘come una paPPPPera‘, per Armando Incarnato terrorizzato all’idea che qualcuno possa ‘sporcare la sua persona agli occhi di Maria‘. Ma vi prego, ma sono una manica di sciroccati dissociati dal reale, io non posso non ...

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - LiaQuartapelle : Buon lavoro cara @pinapic: contiamo su di te per fare bene come vicepresidente del parlamento europeo, proprio come… - oxhawot : allora dovresti sapere che la scienza afferma che le donne sono più complete rispetto agli uomini per via dei cromo… - Niccas04 : RT @Raiofficialnews: “#NoWomenNoPanel è un impegno affinché in ogni dibattito ci sia equa rappresentanza di uomini e donne. Come Servizio P… -