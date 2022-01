Uomini e Donne: commenti a caldo (18/01/2022) (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - everyxxwhere : 'agli uomini non piace che le donne chiedano loro di uscire insieme?' - Devi chiederlo ad un uomo, non a me hahah - 2111Ludovyca : @Sarailcaso @spighissimo E alcuni (uomini) che si rivolgono a me, chiamandomi : bellezza, tesoro, carina? questi so… -