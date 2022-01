Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Salvini avverte Berlusconi o chiarisci entro domenica Che numeri o lunedì quando si comincia a votare la lega farà una proposta che potrà essere convincente per tanti se non per tutti prossimo vertice del centro destra mercoledì o giovedì Letta comemorando Sassoli chiede scelte coraggiose Sgarbi fa sapere che oggi riprende alle telefonate con Berlusconi parlamentari delle isole in quanto ricorrono alla consulta contro il pass va sospeso led e prerogative del parlamento stamani l’europarlamento vota per eleggere il nuovo presidente è una settimana dalla morte di Sassuolo in folle la maltese in mezz’ora verso L’intesa Sui negozi in cui si potrà accedere senza Green pass al termine di una riunione tecnica sul nuovo dpcm ancora definizione ieri si sarebbe Convenuto ...