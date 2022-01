Traffico Roma del 18-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiin leggero aumento sulle strade consolari della capitale diversi anche gli incidenti sono possibili rallentamenti su Viale Giulio Cesare vita di via Orsini incidente anche su via Pomezia all’altezza di via Etruria ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e Code in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Sara grazie per possibili puoi rallentamenti sulla Salaria per lavori all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe regolare Al momento la circolazione lungo tutto il percorso del raccordo anulare e sulle diramazioni riaperte alvia di Porta Ardeatina chiusa precedentemente per la rimozione di un albero pericolante tra via Cristoforo Colombo e via di Porta San Sebastiano ed è alto il livello di smog invitato in questi ...