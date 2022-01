Striscia polverizza Claudio Baglioni | Andrea di Uomini e Donne? Almeno lui | l' accusa più feroce | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Quila Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata in onda lunedì 17 gennaio ripropone una delle rubriche-cavallo di battaglia, ossia quella delle somiglianze. A lanciare il servizio, dietro al bancone, ecco Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia storica del forma ideato da Antonio Ricci. E nel mirino di, ancora una volta, ci finisce. Ma non solo. Procediamo con ordine... "Un'accoppiata di somiglianze che hanno dello sbalorditivo", premette Greggio. Dunque ecco la prima, che riguarda Francesco Saverio Nocciolino, protagonista di Ciao Darwin e Avanti un altro, due programmi condotti da Paolo Bonolis. Bene, "alcuni telespettatori hanno segnalato come il suo sosia sia Peter Griffin, il protagonista della celebre serie animata". E, in effetti, il confronto lascia ben poco ...