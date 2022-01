Sfruttano i dati dell’app di tracciamento per un’indagine: l’assist della polizia tedesca a complottisti e no-vax (Di martedì 18 gennaio 2022) Di questa storia si è parlato tanto poiché è un’eventualità dalla quale esperti di privacy e organizzazioni garanti avevano messo in guardia i paesi: l’utilizzo dei dati delle app di tracciamento per contenere la pandemia in maniera impropria. Siamo a Magonza, vicino a Francoforte, e i fatti di cui parliamo risalgono allo scorso novembre. La polizia tedesca ha pensato di chiedere alle autorità sanitarie locali i dati che servivano per facilitare l’indagine su un uomo che è morto appena fuori da un ristorante. Le informazioni sono state richieste affermando che sarebbero servite per cercare testimoni, le persone che avevano cenato al ristorante a quell’ora. Alla fine sono riusciti a ottenere i dati di ventuno persone. LEGGI ANCHE >>> Una falla nell’app di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) Di questa storia si è parlato tanto poiché è un’eventualità dalla quale esperti di privacy e organizzazioni garanti avevano messo in guardia i paesi: l’utilizzo deidelle app diper contenere la pandemia in maniera impropria. Siamo a Magonza, vicino a Francoforte, e i fatti di cui parliamo risalgono allo scorso novembre. Laha pensato di chiedere alle autorità sanitarie locali iche servivano per facilitare l’indagine su un uomo che è morto appena fuori da un ristorante. Le informazioni sono state richieste affermando che sarebbero servite per cercare testimoni, le persone che avevano cenato al ristorante a quell’ora. Alla fine sono riusciti a ottenere idi ventuno persone. LEGGI ANCHE >>> Una falla nell’app di ...

