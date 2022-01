Scuola, i presidi: “La nostra stima è che ci sia il 50% delle classi in Dad. Ora aspettiamo i dati ufficiali” (Di martedì 18 gennaio 2022) “La nostra stima è che ci sia il 50% delle classi in Dad”. Il governo ha spinto per confermare il rientro a Scuola in presenza dopo le vacanze di Natale, ma secondo i presidi un alunno su due è già tornato alle lezioni da remoto. Si tratta di valutazioni a spanne, come ammette lo stesso Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale presidi, ai microfoni di Radio 24: “Ora aspettiamo i dati ufficiali“. Oggi infatti è il giorno della verità: dopo mesi di reticenze, il ministero dell’Istruzione ha annunciato che pubblicherà i numeri reali dei contagi tra i banchi. dati che servono per comprendere il reale impatto della Scuola sulla pandemia, così come per capire se la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Laè che ci sia il 50%in Dad”. Il governo ha spinto per confermare il rientro ain presenza dopo le vacanze di Natale, ma secondo iun alunno su due è già tornato alle lezioni da remoto. Si tratta di valutazioni a spanne, come ammette lo stesso Antonello Giannelli, presidente di Anp, associazione nazionale, ai microfoni di Radio 24: “Ora“. Oggi infatti è il giorno della verità: dopo mesi di reticenze, il ministero dell’Istruzione ha annunciato che pubblicherà i numeri reali dei contagi tra i banchi.che servono per comprendere il reale impatto dellasulla pandemia, così come per capire se la ...

