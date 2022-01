SCHEDA YEMEN. Chi controlla cosa dopo sette anni di guerra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SCHEDA YEMEN

Il Manifesto

... Emirati Arabi Uniti, Iran, Malesia, Maldive, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Qatar, Somalia e. Nellache mostra gli 84 Stati che hanno leggi che puniscono la blasfemia non poteva non ...Le foto contenute nelladi memoria, presumibilmente scattate per errore dall'UAV, oltre a ... agli Houthi nelloe ad Hamas e alle cellule Jihadiste islamiche palestinesi nella Striscia di ...Senza soluzione di continuità il conflitto iniziato nel marzo 2015 con l'operazione della coalizione a guida saudita contro i ribelli Houthi. In questo resoconto proponiamo un breve quadro della suddi ...