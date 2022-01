Salvini pressa Berlusconi | Subito i numeri per il Colle o una proposta dalla Lega

Advertising

simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Nel centrodestra tira aria di piano B. Salvini pressa Berlusconi: 'Aspettiamo che finisca di fare i conti', dice. Ed è pro… - ilfoglio_it : Nel centrodestra tira aria di piano B. Salvini pressa Berlusconi: 'Aspettiamo che finisca di fare i conti', dice. E… - zazoomblog : Quirinale Salvini pressa Berlusconi: numeri certi entro il 24 o da Lega proposta convincente per tanti - #Quirinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pressa

Matteosta perdendo la pazienza. A una settimana dalla prima chiama riprende in mano il pallino del centrodestra ponendo Silvio Berlusconi di fronte a un bivio imposto dalla realta': o chiarisce ...Sono così dirompenti, le parole di, che alla fine nemmeno i comunicati stampa 'di pace' servono a risolvere il problema politico. I due debbono sentirsi in un "lungo colloquio telefonico". Fi ...Matteo Salvini sta perdendo la pazienza. A una settimana dalla prima chiama riprende in mano il pallino del centrodestra ponendo Silvio Berlusconi ...Salvini, in costante contatto con il governo e con le imprese, oggi ha organizzato una conferenza stampa alle 14,30 alla Camera dei Deputati ed è intervenuto sulla stampa locale (Brescia Oggi e L'Aren ...