Ricercatori cinesi hanno sviluppato una camera in cui si può sperimentare la gravità della Luna (Di martedì 18 gennaio 2022) Sfruttando la levitazione diamagnetica, Ricercatori cinesi creeranno una camera a vuoto in cui la forza di gravità viene controbilanciata da potentissimi campi magnetici. Servirà a sperimentare sulla Terra le stesse condizioni della superficie Lunare....

