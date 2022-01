Quirinale: Salvini, complicato rimuovere Draghi (Di martedì 18 gennaio 2022) "Tutti dovrebbero dire la verità che i soldi del Pnrr sono a prestito: con questi problemi di energia la metà delle opere rimarrà sulla carta. Anche su questo bisogna essere molto attenti, anche per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) "Tutti dovrebbero dire la verità che i soldi del Pnrr sono a prestito: con questi problemi di energia la metà delle opere rimarrà sulla carta. Anche su questo bisogna essere molto attenti, anche per ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - fattoquotidiano : LE MOSSE DEI PARTITI - Lo strappo del leghista: “In arrivo nostra proposta”. Il capo di Forza Italia s’infuria, poi… - pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Salvini: 'Complicato rimuovere Draghi da ruolo di premier' #matteosalvini - Beatric46693389 : #Quirinale: stop all'operazione scoiattolo: #Berlusconi si era insospettito quando al termine dell’incontro con Sal… -