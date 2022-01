Paola Perego senza parole davanti alla nipote appena nata: 'Alice è indescrivibile' (Di martedì 18 gennaio 2022) Gioia senza fine per Paola Perego, nonna bis . A tre anni dall'arrivo di Pietro, è nata la piccola Alice, la secondogenita di Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli, e la conduttrice è ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Gioiafine per, nonna bis . A tre anni dall'arrivo di Pietro, èla piccola, la secondogenita di Giulia Carnevale e del compagno Filippo Giovannelli, e la conduttrice è ...

Advertising

telodogratis : Paola Perego al settimo cielo per la nipotina appena nata: la foto dall’ospedale - CronacaSocial : “L’amore non si divide, si moltiplica”: gioia infinita per la star della televisione italiana, che è appena diventa… - DavideMoia : Al minuto 59 al telefono con Paola Perego ed Elena Di Cioccio - pollodigitale : @_UmbraWitch *Voce di Paola Perego* Faletti? Faletti? - infoitcultura : Arisa in lacrime a Citofonare Rai2, Paola Perego interrompe l'intervista -