Non vedono l’ora che Katia Ricciarelli sia nominabile e poi non la votano (Di martedì 18 gennaio 2022) La grande coerenza dei vipponi…La grande macchinazione di questa edizione di un reality che sembra essere scritto, molto male tra l’altro. Perchè pensate un po’, quando si dice le coincidenze della vita: una delle prime volte in cui Katia Ricciarelli non è immune, succede proprio la sera del suo compleanno. E chi mai avrebbe avuto il coraggio di nominare la cantante, proprio nel giorno della festa? Ovviamente nessuno, perchè la coerenza, nella casa del Grande Fratello VIP 6, costa come l’oro e allora meglio vivere senza. Da settimane ( se non da mesi) i concorrenti triturano le scatole con questa storia dell’immunità, dei preferiti, che vorrebbero poter fare certi nomi. Da settimane sono pronti a votare Katia Ricciarelli ( da Jessica a Lulù passando per Manuel e il resto dell’allegra combriccola). Poi capita che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) La grande coerenza dei vipponi…La grande macchinazione di questa edizione di un reality che sembra essere scritto, molto male tra l’altro. Perchè pensate un po’, quando si dice le coincidenze della vita: una delle prime volte in cuinon è immune, succede proprio la sera del suo compleanno. E chi mai avrebbe avuto il coraggio di nominare la cantante, proprio nel giorno della festa? Ovviamente nessuno, perchè la coerenza, nella casa del Grande Fratello VIP 6, costa come l’oro e allora meglio vivere senza. Da settimane ( se non da mesi) i concorrenti triturano le scatole con questa storia dell’immunità, dei preferiti, che vorrebbero poter fare certi nomi. Da settimane sono pronti a votare( da Jessica a Lulù passando per Manuel e il resto dell’allegra combriccola). Poi capita che ...

Advertising

mkersofficial : Da oggi anche Mkers ha il suo team di agenti pronti a conquistare Valorant! @Morphiw0w @xazyyyy1 @naaiis1 @Giuden51… - Unf_Tweet : - miriana4ever : @Gote26 Quelli che si vedono su spotify non é contata tutta la giornata, ma fino solo ad un tot di ore, oggi vedrem… - LindaDiego_ : RT @nikita_arb: Un anno fa ?? Intervista a Kerem Il giornalista gli chiede se lui e H si vedono fuori dal set, ma lui dice che non hanno te… - Master2001_3 : @FmMosca Se è per questo manco vedono il vicino che conoscono bene crollato a terra vicino casa, figuriamoci il res… -