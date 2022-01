Nel fine settimana torna l’inverno: pioggia e neve al Centro-Sud (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tempo stabile e soleggiato di questo avvio di settimana non deve trarre in inganno: a partire da giovedì 20 gennaio torna il freddo invernale, poi entro il weekend cadrà nuovamente la neve su alcune regioni. Il team del sito iLMeteo.it, comunica che la presenza di un vasto anticiclone sull’Italia garantirà ancora 48 ore di tempo prevalentemente stabile e soleggiato; le uniche il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tempo stabile e soleggiato di questo avvio dinon deve trarre in inganno: a partire da giovedì 20 gennaioil freddo invernale, poi entro il weekend cadrà nuovamente lasu alcune regioni. Il team del sito iLMeteo.it, comunica che la presenza di un vasto anticiclone sull’Italia garantirà ancora 48 ore di tempo prevalentemente stabile e soleggiato; le uniche il Mattino di Sicilia.

Advertising

DanieleRugani : Per chi non smette mai di crederci, per chi lotta Fino alla Fine, per chi ha la @Juventus nel cuore. Per noi ????… - GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - GuidoDeMartini : NEL 1º GIORNO DEL SUO INCARICO Il nuovo Governatore della Virginia Glenn Youngkin PONE FINE all’obbligo di mascher… - BushLancer : @RynaRaptor @SICULOOO @Gaucho_RN Quello che dici tu è tutto verissimo, ma nel calcio non contano queste cose, conta… - Dear_Inanna_Z : RT @MarceVann: Le misure adottate dal governo italiane sono finite nel mirino di Amnesty International, che ha pubblicato un testo in cui e… -