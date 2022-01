Miriana Trevisan brilla al GF vip con la giacca di piume e paillettes (Di martedì 18 gennaio 2022) Miriana Trevisan continua a far sognare tutti con gli splendidi look indossati al Grande Fratello vip. Durante la puntata del 17 gennaio 2022, l’ex ballerina di Non è la Rai ha avuto modo di stupire il pubblico con un outfit total white, composto da un lungo tailleur classico, arricchito però da qualche dettaglio moderno. Si tratta di una giacca dallo stile molto elegante, caratterizzata da nuance candide. A vivacizzarne l’aspetto è la stoffa ricamata con disegni che ricordano i motivi ornamentali tipici del pizzo. Nessuna trasparenza, però, solo delle piccole paillettes bianche che donano un tocco di luce e originalità al tailleur. Il modello, caratterizzato da spalle dritte e linee squadrate, scende stringendosi all’altezza della vita, per poi allargarsi in una leggera forma a campana che arriva fin sotto i ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022)continua a far sognare tutti con gli splendidi look indossati al Grande Fratello vip. Durante la puntata del 17 gennaio 2022, l’ex ballerina di Non è la Rai ha avuto modo di stupire il pubblico con un outfit total white, composto da un lungo tailleur classico, arricchito però da qualche dettaglio moderno. Si tratta di unadallo stile molto elegante, caratterizzata da nuance candide. A vivacizzarne l’aspetto è la stoffa ricamata con disegni che ricordano i motivi ornamentali tipici del pizzo. Nessuna trasparenza, però, solo delle piccolebianche che donano un tocco di luce e originalità al tailleur. Il modello, caratterizzato da spalle dritte e linee squadrate, scende stringendosi all’altezza della vita, per poi allargarsi in una leggera forma a campana che arriva fin sotto i ...

Advertising

benny_95 : RT @cleoliv24: Ma la Trevisan che fa l' amica com Delia solo per andare contro a Soleil ma quanto è patetica . Il Gf potrebbe far entrare l… - cleoliv24 : Ma la Trevisan che fa l' amica com Delia solo per andare contro a Soleil ma quanto è patetica . Il Gf potrebbe far… - cleoliv24 : La grande Queen Trevisan ???? #gfvip #miriana Non è nemmeno l'unghia della Orlando ?? #Gfvip - Chiara200212 : RT @AlwayUnpopular: PER ME È COSÌ IL BALLO CON DI MIRIANA TREVISAN>>> #gfvip - AlwayUnpopular : PER ME È COSÌ IL BALLO CON DI MIRIANA TREVISAN>>> #gfvip -