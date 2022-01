Microsoft comprerà Activision Blizzard King per 69 miliardi di dollari (Di martedì 18 gennaio 2022) La cifra più alta mai registrata nell'industria videoludica. Aggiornato il numero degli abbonati a Game Pass: sono 25 milioni.... Leggi su dday (Di martedì 18 gennaio 2022) La cifra più alta mai registrata nell'industria videoludica. Aggiornato il numero degli abbonati a Game Pass: sono 25 milioni....

Advertising

DoccuNicola : @PhenrirMailoki poi si comprerà anche sony? no perchè ormai microsoft sta diventsndo peggio di disney. - CescInt95 : #Microsoft entro un paio di anni si comprerà anche #Sony - DailyQuestIT : In una mossa di mercato inaspettata e senza precedenti, Microsoft acquisirà l'intera Activision-Blizzard per circa… - PCGamingit : Microsoft comprerà Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari - -