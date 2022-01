Meta vuole tracciare il nostro sguardo (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo il Financial Times , l'azienda di Zuckerberg starebbe sviluppando una tecnologia capace di tracciare i movimenti oculari e le espressioni facciali degli utenti mentre navigano nel Metaverso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo il Financial Times , l'azienda di Zuckerberg starebbe sviluppando una tecnologia capace dii movimenti oculari e le espressioni facciali degli utenti mentre navigano nelverso ...

Advertising

ferrix88 : @Patriziapattys @FranceskoNew @Peri_Neo @Antonio_Caramia @FloridiaBarbara @ProfPBianchi @MIsocialTW @MilaSpicola… - etventadv : RT @MasciTini: C’è un pazzo che vuole spendere metà dei debiti contratti tramite il PNRR in inutili ventilatori d’acciaio di importazione c… - MasciTini : C’è un pazzo che vuole spendere metà dei debiti contratti tramite il PNRR in inutili ventilatori d’acciaio di impor… - heytheremchiara : RT @chermaupas: “questo letto non è mai stato fatto per due persone” perché simone ormai era solo, aveva perso la sua metà, che ha ritrova… - erikaconlakappa : @chasingthestars Io triplodosata a metà dicembre e al momento è ancora rosso (ho il ciclo e due giorni fa mi sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Meta vuole Meta vuole tracciare il nostro sguardo Proprio Nick Clegg , capo degli affari globali di Meta , ha svelato al giornale americano che "i dati di tracciamento degli occhi del metaverso potrebbero aiutare gli inserzionisti a capire se le ...

Calciomercato Roma/ Olsen passa all'Aston Villa, ufficiale il baby Surricchio Calciomercato Roma/ L'Everton ha cercato Mourinho, Under vuole restare all'OM Lo svedese si trovava già a titolo temporaneo in Inghilterra allo Sheffield United ma ora ha avuto modo di cambiare ...

Meta vuole tracciare il nostro sguardo Quotidiano.net Meta vuole tracciare il nostro sguardo L’azienda di Zuckerberg – secondo il Financial Times – sta brevettando le tecnologie necessarie per tenere traccia dei movimenti oculari e delle espressioni facciali degli utenti nel metaverso ...

Meta vuole tracciare occhi e viso mentre sei nel Metaverso: gli indizi di alcuni brevetti Alcuni brevetti firmati Meta indicherebbero a nuove tecnologie per tracciare occhi ed espressioni facciali mentre si è nel Metaverso.

Proprio Nick Clegg , capo degli affari globali di, ha svelato al giornale americano che "i dati di tracciamento degli occhi del metaverso potrebbero aiutare gli inserzionisti a capire se le ...Calciomercato Roma/ L'Everton ha cercato Mourinho, Underrestare all'OM Lo svedese si trovava già a titolo temporaneo in Inghilterra allo Sheffield United ma ora ha avuto modo di cambiare ...L’azienda di Zuckerberg – secondo il Financial Times – sta brevettando le tecnologie necessarie per tenere traccia dei movimenti oculari e delle espressioni facciali degli utenti nel metaverso ...Alcuni brevetti firmati Meta indicherebbero a nuove tecnologie per tracciare occhi ed espressioni facciali mentre si è nel Metaverso.