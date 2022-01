LIVE Sinner-Sousa 6-4 4-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: il portoghese rimane agganciato al match (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Se ne va in lunghezza il dritto di Sinner. 4-4. Non demorde il lusitano che rimane attaccato a Sinner. 40-30 Serve bene il portoghese. 30-30 E’ rimasto in campo il rovescio di Sousa che ha preso gli ultimi millimetri di campo. 15-30 Passa con il dritto Sinner con il lungolinea dopo un ottimo passante di rovescio. 15-15 Lungo il dritto di Sinner che colpisce con timing errato. 0-15 Scappa via in lunghezza il rovescio in mezza spaccata di Sousa. 4-3 Sinner. L’azzurro rimane avanti nel secondo parziale. Vedremo se ci saranno altre possibilità in risposta. 40-30 In ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Se ne va in lunghezza il dritto di. 4-4. Non demorde il lusitano cheattaccato a. 40-30 Serve bene il. 30-30 E’ rimasto in campo il rovescio diche ha preso gli ultimi millimetri di campo. 15-30 Passa con il drittocon il lungolinea dopo un ottimo passante di rovescio. 15-15 Lungo il dritto diche colpisce con timing errato. 0-15 Scappa via in lunghezza il rovescio in mezza spaccata di. 4-3. L’azzurroavanti nel secondo parziale. Vedremo se ci saranno altre possibilità in risposta. 40-30 In ...

Advertising

Eurosport_IT : Sinner ma non solo in campo anche Cecchinato, Travaglia, Mager, Musetti, Seppi. Pronti? ???????? ?? Segui tutte le gar… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa 5-3 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set! - #Sinner-Sousa… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: si parte sulla Kia Arena! - #Sinner-Sousa #Australian… - zazoomblog : LIVE Sinner-Sousa Australian Open 2022 in DIRETTA: attesa per l’azzurro in campo verso le 04.00 - #Sinner-Sousa… - Eurosport_IT : Sinner in campo: siete pronti a seguirlo insieme a noi? ?? Segui il match contro Sousa LIVE su @discoveryplusIT ed… -