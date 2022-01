LIVE Sinner-Sousa 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: si parte sulla Kia Arena! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 1-0 Sinner. Senza alcuna difficoltà l’altoatesino tiene il primo turno di battuta dell’incontro. 40-15 Bravo l’azzurro a muovere il portoghese sul rovescio in corsa. 30-15 Si ferma sul nastro lo sventaglio di dritto di Sousa. 15-15 Servizio che dà il punto diretto a Sinner. 0-15 Seconda morbida di Sinner che si espone all’assalto di Sousa con il dritto. SI COMINCIA! JANNIK Sinner ALLA BATTUTA! 3.59 Joao Sousa è stato ripescato come lucky loser in tabellone principale: il lusitano aveva perso contro Radu Albot al turno decisivo delle qualificazioni. 3.57 C’è già un precedente fra i due: nel 2019 il portoghese vinse contro un ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 1-0. Senza alcuna difficoltà l’altoatesino tiene il primo turno di battuta dell’incontro. 40-15 Bravo l’azzurro a muovere il portoghese sul rovescio in corsa. 30-15 Si ferma sul nastro lo sventaglio di dritto di. 15-15 Servizio che dà il punto diretto a. 0-15 Seconda morbida diche si espone all’assalto dicon il dritto. SI COMINCIA! JANNIKALLA BATTUTA! 3.59 Joaoè stato ripescato come lucky loser in tabellone principale: il lusitano aveva perso contro Radu Albot al turno decisivo delle qualificazioni. 3.57 C’è già un precedente fra i due: nel 2019 il portoghese vinse contro un ...

