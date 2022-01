LIVE Seppi-Majchrzak, Australian Open 2022 in DIRETTA: tra poco il via il primo turno dell’altoatesino (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:49 Rammentiamo i risultati degli italiani nella notte: Marco Cecchinato ha perso in tre set contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, Stefano Travaglia ha lottato, ma ha ceduto in quattro, contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Gianluca Mager ha raccolto sette game contro il russo Andrey Rublev, infine Jannik Sinner si è imposto agevolmente, per 6-4 7-5 6-1, contro il portoghese Joao Sousa. 8:46 Ricordiamo che il vincitore di questa partita sfiderà uno tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur: la sfida tra il toscano e l’Australiano è dunque rilevante anche per i due che si apprestano a entrare sul Court 5 in una Melbourne ombrosa. 8:43 Terminata con il successo di Cressy per 6-4 al quinto la partita con Isner (nonostante un conto ace-doppi falli di 31-20 contro 39-2), si può ora iniziare a ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:49 Rammentiamo i risultati degli italiani nella notte: Marco Cecchinato ha perso in tre set contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, Stefano Travaglia ha lottato, ma ha ceduto in quattro, contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Gianluca Mager ha raccolto sette game contro il russo Andrey Rublev, infine Jannik Sinner si è imposto agevolmente, per 6-4 7-5 6-1, contro il portoghese Joao Sousa. 8:46 Ricordiamo che il vincitore di questa partita sfiderà uno tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur: la sfida tra il toscano e l’o è dunque rilevante anche per i due che si apprestano a entrare sul Court 5 in una Melbourne ombrosa. 8:43 Terminata con il successo di Cressy per 6-4 al quinto la partita con Isner (nonostante un conto ace-doppi falli di 31-20 contro 39-2), si può ora iniziare a ...

