LIVE Camila Giorgi-Martincova, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia del 3° turno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.35 Dopo la vittoria all’esordio con la russa Anastasia Potapova (6-4 6-0 in 1 ora 12 minuti di gioco) l’azzurra va a caccia della qualificazione al terzo turno con la sfida alla ceca n.47 WTA, che al primo turno ha avuto la meglio della statunitense Lauren Davis (7-5 6-2 in 1 ora e 43). 00.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi e Tereza Martincova, valido per il secondo turno del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2022. Camila Giorgi-Tereza Martincova, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.35 Dopo la vittoria all’esordio con la russa Anastasia Potapova (6-4 6-0 in 1 ora 12 minuti di gioco)va adella qualificazione al terzocon la sfida alla ceca n.47 WTA, che al primoha avuto la meglio della statunitense Lauren Davis (7-5 6-2 in 1 ora e 43). 00.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match trae Tereza, valido per il secondodel tabellone di singolare femminile degli-Tereza, ...

