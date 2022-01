Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app Bepart | VIAGGIARE INFORMATICI (Di martedì 18 gennaio 2022) Scoprire che un murale può avere anche un’altra vita, rispetto a quella immobile che – normalmente – immaginiamo per lui. Un disegno su parete, che ultimamente è diventato un modo artistico per riqualificare o impreziosire i quartieri di metropoli, città o anche piccoli villaggi, può anche animarsi, grazie alla realtà virtuale e a un’applicazione. Bepart è il progetto che punta a costruire una sorta di mappatura di un vero e proprio museo a cielo aperto e di dare una vita ai pezzi che compongono questa collezione. Per il nostro format VIAGGIARE INFORMATICI – che da qualche settimana ci permette di raccontare tutte quelle innovazioni che hanno permesso di dare una svolta digitale ai nostri spostamenti turistici -, Andrea Petroni ha intervistato Giuliana Piazzese, la cui pagina Instagram e il blog ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) Scoprire che un murale può avere anche un’altra vita, rispetto a quella immobile che – normalmente – immaginiamo per lui. Un disegno su parete, che ultimamente è diventato un modo artistico per riqualificare o impreziosire i quartieri di metropoli, città o anche piccoli villaggi, può anche animarsi, grazie alla realtà virtuale e a un’applicazione.è il progetto che punta a costruire una sorta di mappatura di un vero e proprio museo a cielo aperto e di dare una vita ai pezzi che compongono questa collezione. Per il nostro format– che da qualche settimana ci permette di raccontare tutte quelle innovazioni che hanno permesso di dare unaai nostri spostamenti turistici -, Andrea Petroni ha intervistato Giuliana Piazzese, la cui pagina Instagram e il blog ...

Advertising

franzrusso : Diamo uno sguardo al panorama dei #SocialMedia per il 2022 con questa mappa, dalla quale si nota che le principali… - giornalettismo : Il tema è lo #ShadowBan. Secondo l'emendamento della #Lega, non dovrebbero essere le piattaforme a decidere se sos… - MusicAventino : Siamo finalmente su tutti gli store e le piattaforme digitali con l’album di Franco Scozzafava che esegue i Prélud… - tuinalover : @JMCLuigi Nemmeno io piu che altro causa scarsa offerta cinema/piattaforme streaming/blu ray. - ale_dopamina : @dudeasme Per un portfolio digitale ci sono della piattaforme che ti semplificano di molto il lavoro , mettici dent… -