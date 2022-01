Lazio Udinese LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 18 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Lazio Udinese 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 17.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Udinese 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, ilvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Olimpico,si affrontano nelvalido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 17.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

lazio24h : Lazio, i convocati per l'Udinese: out anche Pedro - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: «Penso solo all'Udinese, questa Coppa conta» - - ndl00 : #Lazio, contro l’#Udinese la prima convocazione stagionale per #Jony. Richiamati anche #Bertini e… - DarioL46 : RT @MediasetPlay: Coppa Italia 2022, gli ottavi di finale ?? Siete pronti? Vi aspettiamo oggi dalle 17.30 su #Italia1 e in streaming su Med… - Marathonbet_IT : #Lazio e #Udinese si giocano i #quarti di #CoppaItalia: chi avrà la meglio? I nostri #pronostici qui… -