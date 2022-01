Lamborghini Urus restyling | il super Suv diventerà ibrido

(Di martedì 18 gennaio 2022), l'aggiornamento delSuv di Sant'Agata Bolognese è in dirittura d'arrivo. A quattro anni dall'inizio della produzione, l'auto dei record , 5.021 vetture vendute nel ...

restyling , l'aggiornamento del super Suv di Sant'Agata Bolognese è in dirittura d'arrivo. A quattro anni dall'inizio della produzione, l'auto dei record , 5.021 vetture vendute nel ...A distanza di quasi un anno rispetto ai primi avvistamenti, è stato nuovamente fotografato in Scandinavia un prototipo dellache potrebbe presto debuttare sul mercato: secondo alcune indiscrezioni, la Suv del Toro potrebbe seguire la stessa filosofia della Huracán e guadagnare, in questa nuova edizione, il ...Lamborghini Urus restyling, il super Suv diventa ibrido. Dopo quattro anni il bestseller di Sant'Agata Bolognese adotta il mild hybrid sul V8 biturbo.I prototipi, privi di camuffature, sfoggiano paraurti modificati, con un diverso taglio delle prese d'aria. Il debutto sul mercato potrebbe essere imminente ...