In Gran Bretagna c’è la più imponente muraglia romana | il Vallo di Adriano

Il Vallo di Adriano era un'imponente fortificazione in pietra che separava l'Impero Romano dai territori abitati dai Pitti. In pratica, divideva in due l'attuale Gran Bretagna. Tutte le mura di questo Vallo correvano per ottanta miglia romane, ossia centodiciassette chilometri, da costa a costa. Cioè da Wallsend al Solway Firth. Ma quanto tempo ci misero i Romani a creare questa muraglia? I segreti del Vallo di Adriano, uno dei siti archeologici più visitati d'Europa (wikipedia) – curiosauro.itIl Vallo di Adriano, antico limes Il Vallo fu fatto costruire dall'imperatore romano Adriano nella prima metà del II secolo. Rappresentava il confine più a Nord del territorio ...

