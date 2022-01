Grillo indagato, nelle chat con i parlamentari M5s le pressioni per aiutare Moby. I legami con l’inchiesta sulla fondazione Open (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovi dettagli emergono nell’ambito dell’indagine a carico di Beppe Grillo, e coinvolgerebbero anche esponenti del M5s. Nel fascicolo di indagine sono state inserite anche alcune chat tra il fondatore del Movimento e l’armatore Vincenzo Onorato, nelle quali quest’ultimo chiede interventi per aiutare la Moby spa, il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari. Gli stessi messaggi sarebbero poi stati inoltrati da Grillo ad altri esponenti politici del M5s. La procura di Firenze ha acquisito queste comunicazioni per usarle nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open prima di trasmetterle ai magistrati milanesi che hanno iscritto il comico e l’armatore nel registro degli indagati con l’accusa di ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovi dettagli emergono nell’ambito dell’indagine a carico di Beppe, e coinvolgerebbero anche esponenti del M5s. Nel fascicolo di indagine sono state inserite anche alcunetra il fondatore del Movimento e l’armatore Vincenzo Onorato,quali quest’ultimo chiede interventi perlaspa, il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari. Gli stessi messaggi sarebbero poi stati inoltrati daad altri esponenti politici del M5s. La procura di Firenze ha acquisito queste comunicazioni per usarle nell’ambito delprima di trasmetterle ai magistrati milanesi che hanno iscritto il comico e l’armatore nel registro degli indagati con l’accusa di ...

