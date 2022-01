Formazioni ufficiali Lazio Udinese | le scelte degli allenatori

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic; Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All: Sarri.: Silvestri; Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Walace, Udogie; Pussetto Success. All: Cioffi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: attacco a sorpresa per Sarri - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Lazio-Udinese #Lazio #Udinese #CoppaItalia - LALAZIOMIA : Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: dal 1' Milinkovic, Luis Alberto e Muriqi. Success con Pussetto - ilnapolionline : COPPA ITALIA - Lazio-Udinese, formazioni ufficiali. Immobile partirà dalla panchina - - LazioNews_24 : Formazioni ufficiali #Lazio #Udinese: le scelte dei due allenatori -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Lazio - Udinese, leLAZIO (4 - 3 - 3) - Reina; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri. A ...Ledi Lazio " Udinese del 18 gennaio 2022, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ROMA - Si torna in campo per la Coppa Italia , oggi in programma due ...Ecco gli undici iniziali con cui la Lazio e l'Udinese combatteranno, questo pomeriggio, su ogni pallone. Il passaggio del turno unico ...Formazioni ufficiali: LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. A disp.: Strakosha, ...