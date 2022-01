Energia | Cingolani “Accelerare sull' installazione delle rinnovabili”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il caro? La situazione è molto complessa, dipende dalle proiezioni dei prossimi mesi, sono subentrate condizioni geopolitiche abbastanza complesse, gli analisti concordano sul fatto che ci sarà una stabilizzazione del gas in futuro ma non sarà così imminente”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, nel corso di un'audizionecommissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato.“Serve una strategia complessiva per la riduzioni di prezzi dell'– ha aggiunto – e devo dire che in Europa, tutti i paesi si sono comportati nello stesso modo. Ci sono interventi che possono essere presi in autonomia e azione di medio lungo termine, che richiedono una concertazione a livello europeo”.“Stiamo pensando ad una revisione del mercato ...