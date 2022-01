Disastro Tonga | la devastazione sulle isole ricoperte di cenere | le prime immagini dopo l’eruzione – Le foto

(Di martedì 18 gennaio 2022) Un manto die terra arsa è quello che è rimastola violenta eruzione del vulcano, che lo scorso sabato ha causato uno tsunami avvertito distintamente su tutte le coste dell’Oceano Pacifico.quella che è possibile classificare come una delle più potenti eruzioni degli ultimi tre decenni, lo stesso vulcano sembra essere ora scomparso dal territorio. Lo dimostrano lescattate dal Centro satellitare delle Nazioni Unite, Unosat, secondo cui del vulcano HungaHunga Ha’apa rimangono solo due piccole porzioni di terra sopra il livello del mare. Prima della violenta esplosione, queste due porzioni di terra, che fanno parte del cono del vulcano sotto il livello del mare, erano molto più grandi ed erano connesse da un pezzo di terra che arrivava a misurare ...

Sono tre le persone morte adopo l'eruzione del vulcano che ha provocato uno tsunami, la britannica Angela Glover e due ...nella prima dichiarazione ufficiale definendo un "senza ......non sano esattamente cosa aspettarsi non appena riusciranno a raggiungere il luogo delche,... Il territorio di 169 isole di, che ospita 105.000 persone, rimane coperto da un denso strato ...La marcia di Washington, le spese di Trump, i debiti del mondo, le ceneri di Tonga, i resort alle Maldive, i droni di guerra sugli Emirati e quelli (forse russi) sulla Svezia, Londra che «vede» la fin ...Gli aerei carichi di aiuti inviati dalla Nuova Zelanda a Tonga non possono atterrare a causa della cenere che ha ricoperto la pista del principale aeroporto dopo l’eruzione del vulcano all’origine che ...