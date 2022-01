DIRETTA Juventus-Sampdoria: segui la partita LIVE (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 21 spazio all’ultimo match di questa giornata di Coppa Italia. Per gli ottavi di finale scendono in campo Juventus e Sampdoria. Torna in campo la Juventus, alle prese con la questione Dybala che ancora in queste ore tiene banco. La squadra bianconera ha bisogno di fare chiarezza per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 21 spazio all’ultimo match di questa giornata di Coppa Italia. Per gli ottavi di finale scendono in campo. Torna in campo la, alle prese con la questione Dybala che ancora in queste ore tiene banco. La squadra bianconera ha bisogno di fare chiarezza per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : LIVE Juventus-Sampdoria di Coppa Italia in TV su Italia 1: chi vince è ai quarti, formazioni e diretta - Calciodiretta24 : Coppa Italia, Juventus - Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - sportli26181512 : Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la vittoria in campionato contro l… - andreastoolbox : Juventus Sampdoria, il risultato in diretta live della partita di Coppa Italia | Sky Sport - zazoomblog : Coppa Italia Juventus-Sampdoria in streaming: dove vedere la gara in diretta - #Coppa #Italia #Juventus-Sampdoria -