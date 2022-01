Dieci milioni per la riqualificazione degli alloggi di via Cosimo Nuzzolo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Regione Campania ha approvato il progetto presentato dal Comune di Benevento per la riqualificazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di via Cosimo Nuzzolo per un importo di 10.000.000,00 di euro. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Molly Chiusolo e Mario Pasquariello. Il progetto prevede la messa in sicurezza sismica, la riqualificazione funzionale, il miglioramento energetico e la valorizzazione degli spazi pubblici pertinenziali dell’importante complesso edilizio ubicato al rione Ferrovia ed era stato presentato dal Comune di Benevento nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” rientrante nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Regione Campania ha approvato il progetto presentato dal Comune di Benevento per ladi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di viaper un importo di 10.000.000,00 di euro. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Molly Chiusolo e Mario Pasquariello. Il progetto prevede la messa in sicurezza sismica, lafunzionale, il miglioramento energetico e la valorizzazionespazi pubblici pertinenziali dell’importante complesso edilizio ubicato al rione Ferrovia ed era stato presentato dal Comune di Benevento nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale:dell’edilizia residenziale pubblica” rientrante nel ...

