Delia Duran in lacrime parla del suo passato: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran si racconta a Miriana e Jessica, la concorrente parla del suo passato e dell’assenza di suo padre nella sua vita. Abbiamo visto Delia Duran in questi mesi al GF Vip, nei diversi confronti con suo marito Alex Belli. La donna è entrata più volte in casa per discutere di quanto stava succedendo con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 18 gennaio 2022)si racconta a Miriana e Jessica, la concorrentedel suoe dell’assenza di suo padre nella sua vita. Abbiamo vistoin questi mesi al GF Vip, nei diversi confronti con suo marito Alex Belli. La donna è entrata più volte in casa per discutere di quanto stava succedendo con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Stiamo sfiorando la follia umana', Manila Nazzaro consola Delia Duran dopo l'arrivo di un aereo per Soleil e Alex… - _Overgron_ : RT @maidirereality: Comunque incredibile che il cinema di Alex Belli e Delia Duran abbia radici trash così lontane da far sembrare questo #… - sara_aras_99 : @dolceremi Infatti non è il suo vero nome delia Duran ?? - SerieTvserie : GF Vip 2022: Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per i Solex? La reazione (video) - tvblogit : GF Vip 2022: Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per i Solex? La reazione (video) -