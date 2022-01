Covid nelle scuole in Campania, De Luca: «25.745 contagi, più colpiti bimbi tra gli 11 e i 13 anni» (Di martedì 18 gennaio 2022) Ricoveri triplicati al Santobono, tanti i bimbi colpiti dal Covid. «I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 gennaio 2022) Ricoveri triplicati al Santobono, tanti idal. «I dati rilevati dalle nostre Aziende Sanitarie sui positivi registrati in età scolastica nella settimana 11-17 gennaio...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Omicron, Pfizer: 'Pillola antivirale Paxlovid mantiene efficacia contro variante'. I primi dati degli studi ... il principale inibitore della proteasi del farmaco anti - Covid Paxlovid , 'viene mantenuta contro ...molte volte superiori alla quantità necessaria per impedire la replicazione di Omicron nelle ...

Covid, prima il vaccino e poi a scuola i bimbi dell'Umbria Al via a Tavernelle, in provincia di Perugia, la campagna vaccinale contro il Covid nelle scuole dell'area del Trasimeno. Il centro per la somministrazione e' stato allestito nella palestra della localita' che si trova nel comune di Panicale. "Questa iniziativa, cosi' ...

Covid, news. Figliuolo: Italia terza in Ue per vaccini. Agenas: Sale occupazione. LIVE Sky Tg24 Covid: contagi in frenata ma si registrano altri 4 decessi in provincia La curva dei contagi continua a scendere in provincia di Ragusa dopo il picco raggiunto negli ultimi giorni. Il bollettino di oggi registra 7972 positivi, di cui 7876 in isolamento domiciliare, 84 ric ...

Perché credere nella scienza La sconfitta di malattie importanti grazie alla ricerca e alle scoperte non è tutto: gli scienziati, i medici tutti se la devono giocare parlando con i pazienti ...

