Campania | il Covid fa meno paura | calano tasso di positività e ricoveri ospedalieri

Advertising

ciropellegrino : I dati dei contagi #Covid per fascia d'età sono questi in #Campania: 0-5 anni: 7.442 6-10 anni: 10.881 11-13 anni… - NicolaPorro : ??La follia burocratica ai tempi del #Covid porta al paradosso in stile #Campania. Ecco cosa sta succedendo???? - TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - teleischia : COVID. CAMPANIA. IL BOLLETTINO: 21.670 CONTAGI E 25 DECEDUTI - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #18gennaio 38 decessi e 21.670 casi su 130.428 test: 15.552 su 95.097 antigenici e 6.118 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Covid

... la percentuale di terapie intensive occupate da pazientiè stabile al 18% in Italia, ma, a livello giornaliero, cresce in 5 Regioni:(13%), Friuli (24%), Marche (25%), Puglia (13%), ...Torna sopra quota 1.700 il numero dei prelievi di organi, come prima dell'avvento del. ... e anche nelle regioni meridionali la situazione è in netto miglioramento: laottiene un ...Nell’ultimo rapporto si registrano 25 deceduti(*) nelle ultime 48 ore 13 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 92 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.290 i ...Perché il medico Gerardo Torre di Pagani è diventato un simbolo nella lotta al Covid e perché questo simbolo è difeso soprattutto da coloro che ...