Australian Open: Sinner vola al secondo turno (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Australian Open con un'altra prova di forza. Il 20enne altoatesino piega Joao Sousa 6-4 7-5 6-1 in poco più di 2 ore e incamera la quarta vittoria consecutiva nel torneo Australiano. Il prossimo incontro, giovedì, è con lo statunitense Steve Johnson. Fuori invece dagli Open lo sfortunato Gianluca Mager, n.65 Atp, sconfitto per 6-3 6-2 6-2, in appena un'ora e 24 minuti, dal russo Andrey Rublev, n.6 del ranking e 5 del seeding. Fuori anche Stefano Travaglia: il 30enne di Ascoli Piceno, n.98 del ranking, ha ceduto 7-6(2) 6-4 5-7 6-1, dopo quasi tre ore di battaglia, allo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.18 Atp. A completare gli esclusi azzurri Marco Cecchinato: il 29enne di Palermo, n.95 Atp, è stato sconfitto per ...

