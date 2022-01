Australian Open 2022: bene Sinner, fuori cinque azzurri (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata di Australian Open ed ecco i risultati del turno. Gli azzurri non hanno avuto fortuna, con cinque italiani eliminati dal torneo: si tratta di Seppi, Mager, Musetti, Cecchinato e Travaglia. Mager non è riuscito a superare Rublev con un punteggio 6-3 6-2 6-2; Travaglia perde contro Bautista Agut e Cecchinato contro Kohlschreiber. Seppi viene agevolmente battuto da Majchrzak in tre set e Musetti ha ceduto a De Minaur in quattro set. Jack Sinner ha invece superato in tre set il portoghese Sousa, con 6-1 7-5 6-1. Raggiungerà al turno successivo Berrettini e Sonego, che andranno in campo mercoledì. Seguici su Metropolitan Magazine Credits: ATP Tour Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è conclusa la seconda giornata died ecco i risultati del turno. Glinon hanno avuto fortuna, conitaliani eliminati dal torneo: si tratta di Seppi, Mager, Musetti, Cecchinato e Travaglia. Mager non è riuscito a superare Rublev con un punteggio 6-3 6-2 6-2; Travaglia perde contro Bautista Agut e Cecchinato contro Kohlschreiber. Seppi viene agevolmente battuto da Majchrzak in tre set e Musetti ha ceduto a De Minaur in quattro set. Jackha invece superato in tre set il portoghese Sousa, con 6-1 7-5 6-1. Raggiungerà al turno successivo Berrettini e Sonego, che andranno in campo mercoledì. Seguici su Metropolitan Magazine Credits: ATP Tour Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - DavidPuente : Con l'uscita del No vax Djokovic, viene diffuso un vecchio video per sostenere che la tennista Dalila Jakupovic si… - GiuseppeTuriaco : RT @Eurosport_IT: ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ?? Soneg… - El_Patron1010 : Sve sto trebate da znate o prosjecnom 'ljubitelju' tenisa na ovim prostorima Pitanje je bilo: da li pratite austral… -