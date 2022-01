'Arrestati in Congo gli assassini di Attanasio' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia Congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizialese avrebbe arrestato i presuntidell'ambasciatore italiano Luca, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'...

