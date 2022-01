5 anni dalla tragedia di Rigopiano: il processo continua (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18 gennaio 2017, 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso. Sopravvissute solo 11 persone delle 40 che si trovavano in quel momento nella struttura, anche a causa dei ritardi nei soccorsi. Quest’anno potrebbe arrivare la sentenza, sono 30 gli imputati accusati a vario titolo: omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico Rigopiano: 5 anni anni fa la valanga di neve che travolse l’hotel provocando 29 vittime Sono passati 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, la valanga che quel 18 gennaio 2017 sulla montagna abruzzese travolse il resort di Farindola (Pescara). Il 2022 potrebbe essere l’anno della sentenza nel processo ai 30 imputati per il disastro, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 18 gennaio 2017, 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso. Sopravvissute solo 11 persone delle 40 che si trovavano in quel momento nella struttura, anche a causa dei ritardi nei soccorsi. Quest’anno potrebbe arrivare la sentenza, sono 30 gli imputati accusati a vario titolo: omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico: 5fa la valanga di neve che travolse l’hotel provocando 29 vittime Sono passati 5di, la valanga che quel 18 gennaio 2017 sulla montagna abruzzese travolse il resort di Farindola (Pescara). Il 2022 potrebbe essere l’anno della sentenza nelai 30 imputati per il disastro, ...

