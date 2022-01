Viste per voi: “Hotel Transylvania 4”, “Monterossi”, “Underwater” e “Lol 2” in arrivo il 24 febbraio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Hotel Transilvania 4 su Prime Video Questa settimana iniziamo analizzando una piattaforma in particolare, ovvero Amazon Prime Video, poi sarà la volta delle altre. Una alla settimana. E in più, siccome io consiglio ciò che vedo in anteprima, perché così uso il mio tempo per far risparmiare il vostro, ci sarà spazio per una o due chicche. Solo per voi. Partiamo da Prime Video, anche perché questo mese è particolarmente ricco di cose belle e nuove. Intanto venerdì 14 gennaio è uscito, direttamente in digitale, Hotel Transylvania 4, ovvero la storia di un gruppo di mostri e della famiglia di un Dracula molto divertente. Il quarto capitolo è ancora più divertente degli altri tre, perché il pretesto narrativo è molto buffo. È un film vero e proprio, diviso in 3 atti, come i film veri ed è quasi più atteso dagli adulti che dai bambini. ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 gennaio 2022)Transilvania 4 su Prime Video Questa settimana iniziamo analizzando una piattaforma in particolare, ovvero Amazon Prime Video, poi sarà la volta delle altre. Una alla settimana. E in più, siccome io consiglio ciò che vedo in anteprima, perché così uso il mio tempo per far risparmiare il vostro, ci sarà spazio per una o due chicche. Solo per voi. Partiamo da Prime Video, anche perché questo mese è particolarmente ricco di cose belle e nuove. Intanto venerdì 14 gennaio è uscito, direttamente in digitale,4, ovvero la storia di un gruppo di mostri e della famiglia di un Dracula molto divertente. Il quarto capitolo è ancora più divertente degli altri tre, perché il pretesto narrativo è molto buffo. È un film vero e proprio, diviso in 3 atti, come i film veri ed è quasi più atteso dagli adulti che dai bambini. ...

