Uomini e Donne, Gemma messa alle strette cede. Tina spietata: “Corn..a” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La dama torinese dà la possibilità a Leonardo, dopo averlo smascherato, di avere un confronto lontano dalle telecamere e il web lancia nuove accuse; intanto, la Cipollari colpisce ancora e Ida rivede Diego L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) La dama torinese dà la possibilità a Leonardo, dopo averlo smascherato, di avere un confronto lontano dtelecamere e il web lancia nuove accuse; intanto, la Cipollari colpisce ancora e Ida rivede Diego L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

