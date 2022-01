Uomini e Donne: Ecco Quanto Guadagnano Tina e Gemma! (Di lunedì 17 gennaio 2022) In molti si chiedono quale sia lo stipendio degli opinionisti di Uomini e Donne e non solo. C’è curiosità anche intorno a Gemma Galgani che, secondo Quanto riportato in rete, percepirebbe un compenso di tutto rispetto ad ogni registrazione del programma. Ecco tutte i dettagli sui compensi di Tina, Gianni e Gemma! Gemma Galgani: Ecco Quanto guadagna per stare a Uomini e Donne Nonostante Uomini e Donne venga spesso criticato per essere un programma diseducativo e trash, il pubblico continua ad appassionarsi alle vicende dei vari protagonisti. Il dating show di Maria De Filippi continua infatti ad essere leader negli ascolti del pomeriggio di Canale 5 ed il pubblico ora si chiede ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) In molti si chiedono quale sia lo stipendio degli opinionisti die non solo. C’è curiosità anche intorno a Gemma Galgani che, secondoriportato in rete, percepirebbe un compenso di tutto rispetto ad ogni registrazione del programma.tutte i dettagli sui compensi di, Gianni eGemma Galgani:guadagna per stare aNonostantevenga spesso criticato per essere un programma diseducativo e trash, il pubblico continua ad appassionarsi alle vicende dei vari protagonisti. Il dating show di Maria De Filippi continua infatti ad essere leader negli ascolti del pomeriggio di Canale 5 ed il pubblico ora si chiede ...

Advertising

vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - Corriere : Primi pazienti nell’ospedale in Fiera a Milano: over 60, uomini e donne, tutti non vaccinati - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, cicogna in volo per l`ex tronista - - Paolo60096874 : RT @Giusirubino1977: Le donne li amano??ma agli uomini piacciono scegli il numero ?io il 3???? -