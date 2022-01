Tuchel: «Aiutare Lukaku? Il calcio è uno sport di squadra non dieci giocatori che ne servono uno» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel torna a parlare di Romelu Lukaku nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brighton, di Premier League. Quando gli è stato chiesto se la squadra stia aiutando abbastanza l’attaccante belga a dare il meglio di sé, Tuchel ha detto che il Chelsea fa di tutto per aiutarlo, ma che il calcio è altro, è uno sport di squadra, è diverso. Queste le sue parole: «Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non riguarda un solo giocatore. È uno sport di squadra, non dieci giocatori che ne servono uno. Questo non è il Chelsea. Questo non è il calcio». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomastorna a parlare di Romelunella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brighton, di Premier League. Quando gli è stato chiesto se lastia aiutando abbastanza l’attaccante belga a dare il meglio di sé,ha detto che il Chelsea fa di tutto per aiutarlo, ma che ilè altro, è unodi, è diverso. Queste le sue parole: «Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non riguarda un solo giocatore. È unodi, nonche neuno. Questo non è il Chelsea. Questo non è il». L'articolo ilNapolista.

