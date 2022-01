Roma, studentessa vittima di un finto incidente: incastrata coppia di truffatori di Ardea (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno arrestato un 24enne originario di Catania e una 23enne originaria della provincia di Siracusa, entrambi residenti ad Ardea, poiché gravemente indiziati di truffa. Ieri mattina, transitando in largo Lido Duranti, i Carabinieri hanno notato due autovetture procedere con andatura sospetta e hanno deciso di fermarle per eseguire una verifica. A bordo della prima autovettura i Carabinieri hanno identificato il 24enne e la 23enne mentre sul veicolo che seguiva hanno identificato una studentessa Romana di 23 anni. Dai primi accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che i tre stavano recandosi presso uno sportello bancomat dove la studentessa avrebbe dovuto prelevare denaro contante, per 150 euro, da consegnare alla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022)– I Carabinieri della StazioneTor de’ Cenci hanno arrestato un 24enne originario di Catania e una 23enne originaria della provincia di Siracusa, entrambi residenti ad, poiché gravemente indiziati di truffa. Ieri mattina, transitando in largo Lido Duranti, i Carabinieri hanno notato due autovetture procedere con andatura sospetta e hanno deciso di fermarle per eseguire una verifica. A bordo della prima autovettura i Carabinieri hanno identificato il 24enne e la 23enne mentre sul veicolo che seguiva hanno identificato unana di 23 anni. Dai primi accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che i tre stavano recandosi presso uno sportello bancomat dove laavrebbe dovuto prelevare denaro contante, per 150 euro, da consegnare alla ...

